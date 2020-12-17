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Путин процитировал кота из мультфильма

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об отношениях с Западом словами героя советского мультфильма «Кот Леопольд». Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

«Ребята, давайте жить дружно», — призвал российский лидер, цитируя анимационного героя.

Путин также заявил, что власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста BBC.

Глава государства напомнил, что Россия освободила от советского диктата те страны, которые выразили желание развиваться самостоятельно, однако в НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширение на Восток. Он напомнил, что не Россия вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора по открытому небу.

Путин также указал на разницу в военных бюджетах. «У нас военный бюджет 46 миллиардов. В Британии намного больше, в США — 670 миллиардов. Россия по военным расходам идет на шестом месте в мире», — добавил он.

Указывая на вышеперечисленные обстоятельства, Путин обратился к Западу вопросом «считаете, что мы придурки?».

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