Мир
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новом сроке в 2024 году
Путин назвал условие для возврата индексации работающим пенсионерам
Мужчина пережил четыре нападения крокодилов и отказался бросать рыбалку
Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание
Украина решила привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР
Продававшие натуральный мех под видом искусственного компании разоблачили
Доказана польза солнечного света против коронавируса
Лукашенко призвал не надеяться на 2021 год
Вор в законе Леван Сухумский усыпил внимание конвоя и сбежал из суда
Путин прокомментировал ситуацию с интимным видео Дзюбы
Новости партнеров
Прослушать новость

Страны Евросоюза продлили санкции против России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Страны Евросоюза продлили санкции против России еще на полгода. Об этом говорится на сайте объединения.

Таким образом, антироссийские санкции будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.

10 декабря сообщалось, что саммит Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев. До этого торгово-промышленная палата Дюссельдорфа в своем исследовании подсчитала, что санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Потери только Германии из-за санкций оценили в 5,45 миллиарда евро в год.

Страны Запада ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Страны Евросоюза решили продлить санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Подсчитаны потери Европы из-за санкций против России