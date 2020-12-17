Страны Евросоюза продлили санкции против России еще на полгода. Об этом говорится на сайте объединения.

Таким образом, антироссийские санкции будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.

10 декабря сообщалось, что саммит Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев. До этого торгово-промышленная палата Дюссельдорфа в своем исследовании подсчитала, что санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Потери только Германии из-за санкций оценили в 5,45 миллиарда евро в год.

Страны Запада ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.