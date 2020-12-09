Подсчитаны потери Европы из-за санкций против России

Санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Такие подсчеты содержатся в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. Потери только Германии из-за санкций составляют 5,45 миллиарда евро в год.

Больше всего из-за введенных ограничений пострадали обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность. В исследовании отмечается, что отмена санкций была бы выгодна как российской, так и германской стороне. Отмена ограничений могла бы за год принести земле Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, около 1 миллиарда евро.

В торгово-промышленной палате Дюссельдорфа отметили, что ситуация на международных рынках становится все более сложной, а российский рынок сбыта обладает большим потенциалом для среднего бизнеса Германии. «С экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышу обеих сторон», — говорится в исследовании. Если санкции ужесточатся, экономические потери Германии и России также вырастут, констатировали аналитики.

Страны Запада, в том числе Германия, ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.