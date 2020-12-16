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Страны Евросоюза решили продлить санкции против России

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Фото: Globallookpress.com

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций в отношении России. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным собеседника агентства, речь идет о продлении на полгода ограничений, срок действия которых должен был истечь 31 января 2021 года. Таким образом, антироссийские санкции будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.

Ранее в декабре сообщалось, что саммит Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев. До этого торгово-промышленная палата Дюссельдорфа в своем исследовании подсчитала, что санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Потери только Германии из-за санкций оценили в 5,45 миллиарда евро в год.

Страны Запада ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.

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