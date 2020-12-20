Россияне увидят соединение двух планет

Россияне смогут увидеть Великое соединение Сатурна и Юпитера, уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать вечером 21 декабря, лучшие условия для этого сложатся в южных регионах страны. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин, передает РИА Новости.

Ученый объяснил, что соединением планет в астрономии называется явление, когда два небесных тела визуально сближаются для наблюдателя, при том, что на самом деле между ними может быть огромное расстояние. 21 декабря Сатурн и Юпитер будет разделять всего шесть угловых минут. Для сравнения астроном привел пример с полной Луной, видимый диаметр которой составляет 30 угловых минут. Реально же расстояние между двумя небесными телами составит 750 миллионов километров. Две самые яркие планеты Солнечной системы невооруженный глаз будет воспринимать как яркую двойную звезду.

В последний раз аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 года, а в следующий раз подобное сближение произойдет 15 марта 2080 года, отметил астроном. В этом году в Москве наблюдать сближение двух планет можно будет после 17:35 на юго-западной части небосвода. В Крыму и других южных регионах планеты будут выше над горизонтом, их можно будет видеть в течение часа.

Лучше всего наблюдать за соединением в телескоп, чтобы увидеть спутники планет и кольца Сатурна. Главное, чтобы небо было безоблачным, заключил астроном.

Ранее международная группа ученых зафиксировала сигнал из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды. Согласно теоретическим предсказаниям, сила и поляризация сигнала соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».