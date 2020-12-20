Политолог оценил слова украинского генерала о «хорватском сценарии» в Донбассе

Заявление генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) о невозможности «хорватского сценария» в Донбассе свидетельствует, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Такую оценку словам военного в разговоре с RT дал российский политолог Иван Мезюхо.

По его словам, общающиеся с журналистами украинские военные занимаются не своим делом и по сути выступают в роли президента, который сам должен высказываться о внешней политике и военных стратегиях. «Почему-то украинский генералитет вместо того, чтобы убеждать Верховного главнокомандующего выполнять Минские соглашения, постоянно общается с представителями массмедиа и делится своими фантазиями с журналистским сообществом», — сказал Мезюхо.

Он отметил, что подобное поведение высокопоставленных военнослужащих может говорить о «разброде и шатаниях в ВСУ» и о неспособности президента Украины Владимира Зеленского контролировать своих генералов.

Ранее генерал-майор ВСУ Виктор Назаров объявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий», потому что в том конфликте за Сербией и Югославией не стояла Россия, а Хорватию поддерживала НАТО. Он указал, что попытка фронтального наступления украинских военных будет очень рискованной и с большой вероятностью принесет значительные боевые потери.

В августе 1995 года хорватская армия за 84 часа захватила почти все находившиеся под контролем сербов территории и ликвидировала самопровозглашенную республику Сербская Краина, которая на тот момент существовала уже четыре года. В ходе операции были убиты несколько тысяч сербов, с территории страны бежали еще около 250 тысяч человек.