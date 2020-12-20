На Украине объяснили невозможность «хорватского сценария» в Донбассе

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров объяснил, почему «хорватский сценарий» невозможен в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский «Четвертый канал».

«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делать против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации», — сказал он. По словам Назарова, Хорватии поддержку оказывала НАТО.

В августе 1995 года хорватская армия за 84 часа ликвидировала самопровозглашенную республику Сербская Краина, которая просуществовала четыре года. Хорватские войска захватили почти все находившиеся под контролем сербов территории. В результате операции были убиты несколько тысяч сербов, еще около 250 тысяч бежали с территории страны.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина обвиняет Россию в причастности к боевым действиям, Москва неоднократно отвергала все обвинения.