Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила на один год действие закона об особом статусе Донбасса, передает УНИАН.

За документ проголосовали 304 депутата. Он продлевает действие ранее принятого закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до конца 2021 года. Не голосовали фракции «Голос» и «Батькивщина».

Закон об особенностях самоуправления в Донбассе был принят в сентябре 2014 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Документ предусматривает амнистию для участников конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры. Но, по решению Рады, все это вступит в силу после вывода войск и проведения внеочередных выборов в соответствии с конституцией Украины.

Части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине. Киев пытался вернуть мятежный регион силой и обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Кремль отвергает претензии.