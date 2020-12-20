Распространение коронавируса в России замедлилось: за последнюю неделю в стране выявили всего на 0,7 процента больше случаев заражения, чем за предыдущую. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что за последние семь дней в России зафиксировали 194 449 заболевших COVID-19. При этом неделей ранее было подтверждено ненамного больше новых инфицированных — 193 158.

Также, как пишет агентство, за последние две недели в стране ни разу не обновлялся максимум по числу заразившихся с начала пандемии.

В то же время заболеваемость возросла: если на прошлом неделе за сутки выявляли в среднем 18,8 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей, то на этой — 18,9 тысячи. Коэффициент распространения коронавируса за семь дней поднялся с 1,03 до 1,05, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Доля выздоровевших за семь дней возросла с 79,4 процента до 79,9 процента. Отмечается, что при такой же динамике на следующей неделе она превысит 80 процентов впервые с начала октября.

На сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровели 2 275 657 человек.