В России работникам с антителами стали платить больше денег

В России растет спрос на специалистов с антителами. Заказчики стали чаще искать нянь, водителей, сиделок, клинеров и мастеров на час, переболевших коронавирусом. Об этом пишет Inc.Russia со ссылкой на исследование YouDo.

Для многих наличие антител оказалось основным требованием. Количество запросов, которые содержали слова «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом», в декабре увеличилось в три раза. Наличие справки может стать конкурентным преимуществом, отметили эксперты.

Работникам, переболевшим коронавирусом, готовы платить больше денег. Например, клинер может заработать пять тысяч рублей, это в два раза выше стоимости услуг специалиста без иммунитета. Мастеру маникюра с антителами готовы платить 4,5 тысячи рублей (обычная средняя цена — две тысячи).

Врачи и IT-специалисты будут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году, считают эксперты. Кроме того, на рынке труда будут нужны представители массовых специальностей: водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты.