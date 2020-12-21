Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2021 году

Врачи и IT-специалисты будут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».

Кроме того, востребованными на рынке труда будут представители массовых специальностей. Среди них водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты.

При этом одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. Один из главных навыков, который предстоит освоить каждому россиянину, — умение учиться. «Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — считают авторы исследования.

Например, школьные учителя, которым пришлось быстро освоить программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн. Кроме того, другими важными навыками оказались компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.

Ранее эксперты также назвали главные сферы, где зарплаты росли сильнее всего. Так, наиболее серьезный рост доходов продемонстрировала отрасль IT. Также рост зарплат наблюдается в фармацевтической отрасли, консалтинге и области медицинского оборудования.