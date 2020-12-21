В России определят случаи применения BIM-технологий в строительстве

Правительство России определит случаи применения технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в обязательном порядке для строительства объектов на средства из бюджета. Об этом заявили в пресс-службе Минстроя, передает ТАСС в понедельник, 21 декабря.

«Серьезный скачок во внедрении информационного моделирования будет после определения случаев обязательного применения BIM-технологий при реализации бюджетных проектов. На данный момент ведутся мероприятия по подготовке соответствующего постановления правительства, принимается решения о сроках», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Минстрое подчеркнули, что пока применение BIM-технологии не является обязательным в России. Участники строевой отрасли могут использовать ее по своему усмотрению, исходя из экономической целесообразности. Так, эти технологии используют около 20 процентов российских компаний.

Внедрение цифровых технологий строительства, таких как информационное моделирование здания (BIM, Building Information Model), является одной из задач нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных и так далее.