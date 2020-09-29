В России предсказали снижение стоимости строительства благодаря цифровизации

Цифровизация и внедрение технологий информационного моделирования позволят существенно снизить себестоимость ряда проектов в сфере строительства. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Переход на правильную систему управления, включая BIM-технологии, позволит снизить нам по отдельным видам стройки себестоимость до 20 процентов», — предсказал Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что в России необходимо менять подходы к управлению строительством. В частности, следует переходить на цифровые системы, считает вице-премьер.

Внедрение цифровых технологий строительства, таких как информационное моделирование здания (BIM, Building Information Model), является одной из задач нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.