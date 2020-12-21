Пациентка с терминальной стадией рака излечилась благодаря передовому лечению

В британском городе Руфин, Уэльс, пациентка с терминальной стадией рака полностью излечилась благодаря передовому методу борьбы с болезнью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летней Хелен Уинн Хьюз (Helen Wynne Hughes) диагностировали лимфому в 2018 году, когда она вынашивала третьего ребенка. Врачи обнаружили в области ее груди опухоль размером с грейпфрут. Пациентка начала проходить химиотерапию и через десять недель родила.

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Осенью прошлого года доктора сказали ей, что рак не реагирует на лечение и уже распространился на кости, печень и легкие. «Мне посоветовали подготовить детей к худшему», — вспоминает она.

В прошлое Рождество она подарила детям небольшие коробки с памятными вещами, чтобы они никогда не забывали ее. «Мне пришлось сказать им: "Видимо, это последнее Рождество вашей мамочки". Они еще такие маленькие, мне было очень тяжело собирать памятные боксы», — рассказывает Хьюз.

Британке предложили опробовать в борьбе с раком CAR-T-клеточную терапию, которую только недавно одобрили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. «CAR-T была моей последней надеждой. Я была готова пойти на что-угодно», — утверждает она.

Хьюз провела пять недель в онкологическом центре в английском городе Манчестер. Она отметила побочные эффекты лечения, в частности, временную потерю памяти. После терапии семья полгода ждала результаты лечения. «Когда врачи сказали, что я выздоровела, мы все расплакались. В конечном счете рак полностью ушел, — отметила она. — Я готовилась к худшему, но CAR-T-клеточная терапия спасла мне жизнь».

При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор для распознавания злокачественных клеток и их последующего уничтожения. Он представляет собой белок, сочетающий в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. После модификации их снова внедряют в организм больного.

В прошлом году ученые Стэнфордского университета в США назвали CAR T-клеточную терапию революционным прорывом в области иммунотерапии рака. Исследователи оценили эффективность терапии на основе клинических данных, накопленных за предыдущие годы.