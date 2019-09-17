Найден способ борьбы со смертельной стадией рака

Ученые Университета Кентукки определили новый механизм возникновения метастазов колоректального рака, который может стать мишенью для новых лекарств. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи идентифицировали два новых варианта сплайсинга гена NRP1, который кодирует белок нейропилин-1 (NRP1). При сплайсинге происходит вырезание определенных нуклеотидных фрагментов (интронов) из молекулы матричной РНК (мРНК), которая таким образом переходит в созревшую форму. Ошибки в этом процессе приводят к неверным нуклеотидным последовательностям мРНК и, соответственно, к дефектным формам белков. В случае NRP1 оба варианта являются дефектными и способствуют развитию трудноизлечимых форм рака.

Выяснилось, что новые формы трансмембранного белка NRP1 образуют комплексы со специфическими соединениями и обеспечивают устойчивые сигналы для активации метаболического пути FAK/p130Cas. В целом, все это помогает миграции, инвазии и метастазированию колоректальных раковых клеток. Эти клетки также устойчивы к лекарствам, которые ингибируют активность тирозинкиназы MET.

Результаты работы помогут разработке терапии против метастазирования, при которой комплексы с нейропилином-1 будут эффективно блокироваться.

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