Раскрыта связанная с раком столетняя тайна

Исследователи из Онкологического центра Университета Кентукки (США) разработали новый способ лечения немелкоклеточного рака легких, раскрыв вековую биологическую загадку. Они определили функции ядерного гликогена, который накапливается в ядрах клеток и чья роль долгое время оставалась неизвестной. Об том сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что при немелкоклеточном раке легкого злокачественные клетки накапливают ядерный гликоген. Основной функцией гликогена является запасание питательных веществ, однако в данном случае он играет другую роль. Распад молекулы в ядре служит для ацетилирования гистонов — ядерных белков, которые участвуют в упаковке нитей ДНК. По мнению исследователей, именно эти модификации, называемые эпигенетическими, и делают клетки раковыми.

При немелкоклеточном раке легких вырабатывается меньше малина — сигнальной молекулы, отвечающей за распад ядерного гликогена. Накопление последнего наблюдается и при других формах раковых заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые Института Пола Шеррера в Швейцарии обнаружили новый способ борьбы с метастазированием. Они подобрали молекулы, которые препятствуют получению клеткой химического сигнала через рецептор CCR7, помогающий раковой клетке проникать в другие органы через лимфатическую систему.

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