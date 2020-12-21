В России предложили провести «умную цифровизацию» госаппарата

Госаппарат в России нуждается в «умной цифровизации», предложили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает РБК. Если правильно провести реформу, то вместо рутины госслужащие займутся аналитикой. Авторы доклада уверены, что за счет оптимизации получится освободить до 11 процентов госслужащих (2267 человек из 19973).

Сейчас в федеральных министерствах и ведомствах рутинные операции достигают порядка 30 процентов, это предлагают делать за счет масштабной автоматизации и внедрения искусственного интеллекта возможно путем наращивания аналитических компетенций внутри госаппарата. «Без подобного роста "управленческого мозга" государственный организм просто не будет способен вести какую-либо политику, кроме реактивной. Он будет буквально задавлен на порядок возросшим объемом полезной информации, которую нельзя игнорировать, но невозможно осмыслить», — указывается в докладе.

Специалисты указали, что в составе федеральной власти есть как структуры с явно избыточным штатом (предполагаемые лидеры — Минэкономики, ФТС, Минфин, ФНС), так и с недостаточным (Минтранс и другие). Еще эксперты отметили избыток совещательных и консультативных структур при правительстве.