Россия
 
Последние новости
Назван повышающий риск тяжелого COVID-19 у здоровых людей фактор
Европе предрекли отсутствие стабильности без баланса в отношениях с Россией
На МКС появилась еще одна дыра
В сети появилось видео главного боя ACA 116
Американский сенатор счел приписываемые России кибератаки объявлением войны
В США россиянина обвинили в незаконном экспорте технологий
Собчак отреагировала на закрытие «Дома-2»
В Азербайджане уточнили порядок закрытия границы с Россией
Обвиненный в госизмене российский физик частично признал вину
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы условия для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об освобождении чиновников от ответственности за коррупцию при определенных условиях. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, чиновники освобождаются от ответственности в случае, если нарушение антикоррупционных ограничений и запретов произошло по не зависящим от них причинам. В документе к таким обстоятельствам причисляют стихийные бедствия, массовые заболевания, забастовки, военные действия и террористические акты. Отмечается, что специальная комиссия будет определять, была ли непосредственная причинно-следственная связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных требований.

Ранее сообщалось, что российских чиновников обяжут отчитываться о наличии криптовалюты. Государственные служащие с 2021 года должны будут отчитываться и декларировать такие валюты наравне с другими активами. В июле этого года в России был принят федеральный закон, согласно которому виртуальная валюта для некоторых сфер, включая противодействие коррупции, признана имуществом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских чиновников обяжут отчитываться о наличии криптовалюты
Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров