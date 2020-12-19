Названы условия для освобождения чиновников от ответственности за коррупцию

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об освобождении чиновников от ответственности за коррупцию при определенных условиях. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, чиновники освобождаются от ответственности в случае, если нарушение антикоррупционных ограничений и запретов произошло по не зависящим от них причинам. В документе к таким обстоятельствам причисляют стихийные бедствия, массовые заболевания, забастовки, военные действия и террористические акты. Отмечается, что специальная комиссия будет определять, была ли непосредственная причинно-следственная связь между возникновением этих обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных требований.

Ранее сообщалось, что российских чиновников обяжут отчитываться о наличии криптовалюты. Государственные служащие с 2021 года должны будут отчитываться и декларировать такие валюты наравне с другими активами. В июле этого года в России был принят федеральный закон, согласно которому виртуальная валюта для некоторых сфер, включая противодействие коррупции, признана имуществом.