Нетаньяху потребовал полностью закрыть небо Израиля из-за коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на заседании правительственной комиссии по коронавирусу и потребовал полностью закрыть небо страны для пассажирских рейсов из-за распространения мутировавшей инфекции. Его цитирует ТАСС.

«Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это — полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они еще проверяют, что это за инфекция», — заявил политик.

Чтобы защитить население, Нетаньяху посчитал важным повторить меры, принятые во время первой волны коронавируса. Пока что власти Израиля запретили въезд из Великобритании всем, кроме собственных граждан.

Ограничения на въезд из Соединенного Королевства ввели власти большей части европейских стран: например, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Португалия разрешила въезд из Великобритании только своим гражданам. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря. Испания планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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