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Россиянка назвала «самые ужасные» города на морском побережье в Крыму

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Фото Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянка, побывавшая в Крыму, назвала два города на морском побережье, в которые она бы не переехала, «даже если бы ей заплатили». Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

«Самыми ужасными», по мнению путешественницы, оказались северные поселения Красноперекопск и Армянск. Первый из них девушка раскритиковала за «изнуряющую летнюю жару» и «запах химикатов в воздухе». «Красноперекопск расположен в 10-15 минутах езды от Каркинитского залива. Так что этот город — приморский. Но курорта здесь никогда не было», — написала автор блога.

Девушка пояснила, что на территории поселения находится содовый завод, работа которого негативно сказывается на экологии: выбросы загрязняют воздух и водоемы. «Пейзаж озера Красное возле города, которое используется заводом в качестве накопителя-испарителя, напоминает фантастическую декорацию к фильму о других планетах», — отметила она.

В Армянске, добавила туристка, экологическая обстановка тоже оставляет желать лучшего, поскольку в нем расположено производство по изготовлению диоксида серы, минеральных удобрений и других продуктов химической промышленности.

«Еще одним минусом жизни в этих двух городах является их удаленность от центральных городов полуострова. (...) Население преимущественно работает на этих двух заводах. Курортный сектор совсем не развивается», — написала блогерша.

В то же время, отметила россиянка, у указанных населенных пунктов есть и преимущества: к примеру, невысокая стоимость недвижимости и близкое расстояние до береговой линии.

Ранее еще одна российская туристка, путешествовавшая по Крыму, назвала курорт полуострова, который часто не вызывает у туристов желания вернуться. Так, по ее словам, у многих отдыхающих складывается негативное впечатление о прибрежном поселке Симеиз, поскольку единственным его преимуществом является красивая природа и чистое море, а в остальном — «одни недостатки».

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