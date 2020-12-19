Оператор поездов в Крым предложил путешествие из Петербурга в Петербург

Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс», оператор поездов в Крым, объявила о продаже билетов на новогодний поезд. Он отправится 31 декабря из Санкт-Петербурга и вернется туда же на следующий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора.

Во время путешествия, которое займет 28 часов, состав остановится в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке Рускеала. Сама встреча нового года случится во время первой остановки. Также для пассажиров предусмотрены питание, прогулки по берегу Онежского озера и развлекательная викторина.

Стоимость такой встречи Нового года для взрослого составит от 25 тысяч рублей для купейного вагона и 45 рублей для СВ. Для детей предусмотрен детский тариф.

Первый кольцевой поезд в России запустили год назад. Он выходил с Киевского вокзала Москвы вечером, проходил через Московскую, Тульскую и Калужскую области и возвращался через 13 часов и 8 минут в точку отправления.

Летом этого года в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, по всему миру стали популярными круговые авиарейсы. Мода пришла из Тайваня, где местные жители полюбили такие полеты.

В субботу, 19 декабря, первый такой рейс пройдет в России. Лоукостер «Победа» организовал два полета над городами Золотого кольца со взлетом и посадкой в Москве. Воздушные экскурсии пользовались большим спросом. Билеты на первый рейс раскупили за восемь минут, а на второй — за шесть. Весь полет должен продлиться полтора часа.