Женщина сбросила 33 килограмма после беременности и раскрыла способ похудения

Жительница Индии рассказала, каким образом смогла сбросить за год 33 килограмма. Ее способом поделилось издание The Times of India.

31-летняя Миту Тияги (Meetu Tyagi) призналась, что набрала гораздо больше килограммов во время беременности, чем ожидала. Из-за лишнего веса она постоянно задыхалась, ей было сложно выполнять работу по дому, подниматься по лестнице и играть с ребенком. На пике Тияги весила 98 килограммов. Индианка твердо решила похудеть, несмотря на препятствующие этому проблемы с щитовидной железой и синдром поликистозных яичников.

Прежде всего женщина полностью отказалась фастфуда и сократила употребление сахара. На завтрак она ест оладьи из нута, овес, рис или сэндвич, обедает безглютеновым лавашом с сезонными овощами и калье, а ужинает пудингом из семян лотоса без сахара, булгуром или киноа. После тренировок Тияги пьет свекольный сок. Иногда она позволяет себе лепешки с картофельной начинкой или овощной карри на булочке.

Индианка занимается спортом дома шесть дней в неделю. Она совмещает пилатес, силовые тренировки, бег трусцой и прыжки на скакалке. Время от времени Тияги занимается йогой. «Регулярные упражнения очень полезны. Они резко улучшают здоровье и повышают уровень энергии», — отметила она.

Тияги заявила, что занятия спортом и смена пищевых привычек не только помогли ей похудеть, но и решить проблемы со здоровьем. Это, как она утверждает, лучшая мотивация не переставать работать над своим телом. Всем, кто собирается начать вести здоровый образ жизни, индианка советует ставить перед собой небольшие, реалистичные и конкретные цели.