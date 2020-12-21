Корпорация МСП поддержала производителя соусов из Хабаровска

Дочернее общество Корпорации МСП «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» предоставила компании «Восток Запад ДВ» поддержку на приобретение в лизинг вакуумной гомогенизирующей установки. Сумма финансирования составила более 1,6 миллиона рублей. Лизинговая поддержка оказана в рамках продукта «Устойчивое развитие». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

Компания «Восток Запад ДВ» специализируется на производстве широкого ассортимента соусов для паназиатской и европейской кухни.

Вакуумная гомогенизирующая установка позволит оптимизировать производственный процесс, увеличить объем выпускаемой продукции, расширить ассортимент, а также улучшить качество продукта за счет технических свойств гомогенизатора. Конструкция установки даст возможность экономии рабочего пространства и повысит стабильность выпускаемого продукта.

Лизинговый продукт «Устойчивое развитие» Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10 процентов от общей стоимости снижен авансовый платеж.

Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.

Для увеличения охвата предпринимателей Дальневосточного региона в сентябре 2020 года открыты удаленные рабочие места АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» в городах Хабаровск и Владивосток, а также на всей территории дальневосточного округа действуют подразделения МСП Банка.