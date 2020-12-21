МСП Банк совместно с «CTRL Лизинг» поддержат самозанятых автоперевозчиков

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, совместно с «CTRL Лизинг» запускает программу финансирования самозанятых предпринимателей, ведущих свою деятельность в сфере автотранспортных перевозок, для приобретения автотранспорта в лизинг. Целью совместного продукта является повышение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам для развития и поддержания транспортной инфраструктуры и собственной логистики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

МСП Банк и «CTRL Лизинг» одними из первых выводят на рынок программу, рассматривающую самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности, открывая для них доступ к приобретению активов для ведения предпринимательской деятельности (например, автомобиля для работы в такси или осуществления курьерской доставки) через лизинг на выгодных условиях. Для приобретения автомобиля в лизинг предприниматель получает кредитную поддержку МСП Банка.

Двухуровневая программа поддержки подразумевает предоставление самозанятому предпринимателю кредита для финансирования затрат, связанных с приобретением в лизинг автотранспорта. Ставка по кредиту составляет 6,25 процента годовых, сумма кредита — от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей на срок до 3 лет, в качестве обеспечения по кредиту выступает поручительство лизинговой компании.

В то же время «CTRL Лизинг» предлагает предпринимателям льготные условия лизинга, в частности, минимальный первоначальный платеж — от 5 процентов. Также клиент при использовании продукта получает комплекс технологичных инновационных решений, таких как оснащение автотранспротного средства телематическим оборудованием, которое позволяет контролировать безопасность вождения, эффективность эксплуатации, а также - техническое состояние автомобиля.

Для получения финансирования по совместной программе МСП Банка и «CTRL Лизинг» требуется минимальный пакет документов, а все необходимые действия проведут сотрудники лизинговой компании, используя дистанционные каналы связи.

Подробную информацию о продукте и оставить заявку на участие в программе можно получить на сайте «CTRL Лизинг».