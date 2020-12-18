МСП Банк выступил соорганизатором размещения облигаций «Охты Групп»

МСП Банк выступил соорганизатором размещения облигаций петербургской компании «Охта Групп», которая специализируется на реализации коммерческих и жилых девелоперских проектов. Ооблигационный выпуск объемом 300 миллионов рублей был успешно размещен на Московской бирже 16 декабря. Вторым соорганизатором выступила ИК «Септем Капитал». Об этом говорится в сообщении МСП Банка.

Размещение дебютного выпуска облигаций «Охта Групп» прошло со значительной переподпиской, в результате ставка купона составила 12 процентов годовых. Выпуск имеет срок обращения 3 года с ежеквартальной выплатой купонного дохода. Всего было подано 382 заявки, а средняя заявка составила 785 тысяч рублей.

«Исторически мы привлекали средства дольщиков, банков и соинвесторов, в том числе через паевые фонды. Выпуск облигаций позволит нам расширить свой инструментарий, — отметил председатель правления «Охта Групп» Владимир Свиньин. — При этом источники возврата средств по облигациям у нас уже обеспечены. Ими выступят не те проекты, которые мы приобретем на привлеченные через облигации деньги, а финансовые потоки по действующим проектам, где уже есть продажи и высокая строительная готовность».

Компания получила рейтинг «ВВ-» от Эксперт РА и впервые опубликовала консолидированную отчетность по МСФО. Московская биржа высоко оценила потенциал «Охта Групп» и поместила ее облигации в Сектор Роста — сегмент торгов, предназначенный для перспективных и качественных, но еще небольших эмитентов.

«Рынок облигаций субъектов МСП продолжает активно развиваться, и задача МСП Банка — поддерживать и стимулировать это развитие. Формирование нового направления на российском рынке ценных бумаг даёт толчок развитию всего фондового рынка. Эмитенты облигаций МСП не только привлекают средства для роста, но задают новые стандарты управления и прозрачности для своего сегмента», — отметил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.