Поддержка МСП в моногородах превысила 61 миллиард рублей

За последние 5 лет общая сумма финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с поддержкой Корпорации МСП превысила 61,2 миллиарда рублей. Моногородами —лидерами по финансовой поддержке стали город Набережные Челны Республики Татарстан — 8,9 миллиарда рублей (305 сделок), город Елабуга Республики Татарстан — 3,1 миллиарда рублей (86 сделок), город Новокузнецк Кемеровской области — 2,2 миллиарда рублей (83 сделки), город Тольятти Самарской области — 2,1 миллиарда рублей.

Об этом стало известно в ходе очередного всероссийского мероприятия, организованного Корпорацией МСП с участием МОНОГОРОДА.РФ, представителей 63 субъектов Российской Федерации, 321 моногорода, аппаратов полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах.

С 2017 года Фондом развития моногородов заключено 11 соглашений о выдаче займов на сумму порядка 1 миллиарда рублей под гарантии Корпорации МСП. Реализация этих инвестпроектов позволила привлечь в экономику моногородов свыше 3 миллиардов рублей инвестиций.

«Беспроцентные займы Фонда под гарантию Корпорации МСП — это уникальный продукт, аналогов которому нет на российском рынке. У нас с Корпорацией уже достаточно долгое и позитивное сотрудничество, мы очень хорошо дополняем друг друга своими продуктами. Более того, мы регулярно информируем предпринимателей из моногородов о такой финансовой поддержке, рассказываем о том, как можно эффективно профинансировать свой бизнес для того, чтобы создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в свой регион», — сказала заместитель генерального директора Фонда развития моногородов Ольга Макаева.

По данным на 1 декабря 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП из моногородов кредитную поддержку на сумму свыше 6 миллиардов рублей, что уже практически вдвое превышает плановые показатели банка на 2020 год.

Особое внимание было уделено вопросу планирования совместной работы Корпорации МСП, субъектов Российской Федерации и моногородов на 2021 год. Корпорацией МСП презентован и предложен для рассмотрения скорректированный проект Комплексного плана оказания поддержки на территории моногородов, дополненный мероприятиями, направленными на информирование и оказание поддержки гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые). Мероприятия плана ориентированы как на информирование самозанятых о действующих мерах поддержки, так и непосредственно на оказание имущественной поддержки самозанятым в виде предоставления объектов из муниципальных перечней имущества, а также финансовой поддержки имеющихся проектов самозанятых, в том числе в рамках специального кредитного продукта МСП Банка для самозанятых под 6,25 процента годовых.