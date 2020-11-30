Предприниматели из СКФО получили финансовую поддержку на 17 миллиардов рублей

Корпорация МСП проводит активную работу совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления субъектов Северо-Кавказского федерального округа по развитию сектора МСП при поддержке аппарата полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе и Минэкономразвития. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Так, в 2020 году субъектам МСП в рамках НГС оказана финансовая поддержка в размере 17 миллиардов рублей (по состоянию на 20 ноября 2020 года).

При этом объем гарантийной поддержки Корпорации МСП составил 6,6 миллиарда рублей, объем прямого кредитования МСП Банка составил 3,5 миллиарда рублей, что в три раза превышает аналогичный показатель за период 2016-2019 года.

«За 2020 год мы уже выдали около 11 миллиардов рублей кредитов и гарантий субъектам МСП в СКФО при плане на год 9,6 миллиарда рублей», — рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Арсан Демельханов.

Также в 2020 году вырос объем закупок у субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ. Общий объем закупок составил 63,95 миллиарда рублей, что на 75 процентов выше показателя аналогичного периода 2019 года.

Лидерами среди регионов СКФО по объему кредитования МСП в 2020 году являются Ставропольский край (1 918 миллионов рублей), Республика Северная Осетия-Алания (535 миллионов рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (258 миллионов рублей).

Оказанная поддержка стала возможной благодаря проводимой системной работе органов исполнительной власти субъектов СКФО, организаций инфраструктуры поддержи субъектов МСП, Корпорации МСП и центров консультирования предпринимателей МСП Банка, открытых во всех регионах Северного Кавказа в третьем квартале 2019 года, по обучению предпринимателей инструментам поддержки, доступным на федеральном и региональном уровнях, а также организации мероприятий по поиску и сопровождению инвестиционных проектов, заинтересованных в поддержке Корпорации и МСП Банка.

Начальник Управления по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию международных и межрегиональных связей Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Отар Цаболов отметил роль регионального «центра компетенций» по сбору информации о потенциальных инвестпроектах в режиме «одного окна», их структуризации и последующего направления в региональные и федеральные институты развития. Результатом проведенной работы стало увеличение объема кредитования в 2020 году более чем в 60 раз.