МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых предпринимателей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, объявил о снижении ставки по кредитам для самозанятых граждан до уровня 6,25 процента годовых. Ставка фиксированная и действует на весь срок кредитного договора. Об этом говорится в сообщении банка.

Начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации — от 0 месяцев) могут получить в МСП Банке до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет, а действующие предприниматели (срок регистрации — от 3 месяцев) могут получить до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет для развития своего бизнеса. Ставка по кредиту фиксированная и с 24 ноября составляет 6,25 процента годовых. При этом обеспечение и залоги не требуются.

В банке отмечают, что снижение ставки по кредиту повысит доступность финансовой поддержки для развития своего дела, а также выступит дополнительным стимулом при принятии решения о его запуске.

С 9 ноября МСП Банк также запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Рефинансируются кредиты, выданные физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 миллиона рублей.

Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса «Мой налог». Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.