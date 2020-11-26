Корпорация МСП провела в Туле круглый стол по мерам поддержки самозанятых

В рамках стратегической сессии Корпорации МСП в Тульской области 25 ноября впервые прошел круглый стол «Поддержка самозанятых граждан». Участие в круглом столе приняли самозанятые граждане, представители правительства Тульской области, Корпорации МСП, МСП Банка, УФНС по Тульской области, общественных объединений предпринимателей: Тульского регионального отделения ОПОРА России, Тульской региональной общественной организации содействия развитию бизнеса «Клуб женщин предпринимателей». Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

В ходе круглого стола был представлен комплекс мер по финансовой, кредитной, маркетинговой, консультационной и имущественной поддержке самозанятых граждан со стороны Корпорации МСП и МСП Банка, а также меры поддержки, реализуемые правительством Тульской области.

Так МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до уровня 6,25 процента годовых. Ставка фиксированная и действует на весь срок кредитного договора. Начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации — от 0 месяцев) могут получить в МСП Банке до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет, а действующие предприниматели (срок регистрации — от 3 месяцев) могут получить до 1 миллиона рублей сроком до 3 лет для развития своего бизнеса. Обеспечение и залоги не требуются.

По мнению заместителя председателя ВЭБ.РФ Марины Романовой разработанный льготный кредитный механизм является существенной формой поддержки самозанятых граждан и будет востребован. В целях увеличения объема кредитования по указанным продуктам ВЭБ.РФ прорабатывается вопрос о предоставлении поручительства в пользу МСП Банка.

Кроме того, для граждан, желающих стать самозанятыми, освещены вопросы процедуры регистрации физических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве плательщика налога на профессиональный доход, особенности его уплаты.