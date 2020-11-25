Корпорация МСП поддержит проекты туристической отрасли Тульской области

В рамках стратегической сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), прошедшей 25 ноября в Тульской области в онлайн формате состоялся круглый стол «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма». Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

В мероприятии приняли участие представители Ростуризма, Корпорации МСП, правительства Тульской области, МСП Банка и Комитета Тульской области по развитию туризма.

В рамках круглого стола отмечалось, что Ростуризм намерен расширить популярный туристический маршрут «Золотое кольцо» и создать «Большое Золотое кольцо», в которое должны войти города, в том числе из Тульской области с богатой историей, которые расположены в хорошей транспортной доступности от Москвы.

Со стороны правительства Тульской области были озвучены планы по реализации проекта «Автотурист», в рамках которого на туристическом маршруте «Большое Золотое кольцо» и федеральной трассе М-4 «Дон» будут созданы современные комфортные условия для путешествующих на автомобиле, что повысит уровень сервиса, оказываемого туристам, и увеличит продолжительность их пребывания в регионе. Дальнейшие планы правительства Тульской области по развитию туризма на своей территории строятся в рамках реализации проектов в нескольких кластерах: Тульском, Окском и Куликовском.

Также участники встречи презентовали комплекс мер Корпорации МСП и МСП Банка по финансовой, кредитной, маркетинговой, консультационной и имущественной поддержке субъектов МСП в сфере туризма, а также обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

Предприниматель Кирилл Ванюков и глава крестьянско-фермерского хозяйства Юлия Чуб презентовали инвестиционные проекты, которым может быть оказана финансово-гарантийная поддержка Корпорации МСП и МСП Банка.

Кирилл Ванюков планирует строительство в Алексинском районе туристического комплекса «Глэмпинг Бунырево». Глэмпинг – это новый формат экотуризма, который позволяет получить сервис полноценной базы отдыха и воссоединить человека с природой. После введения в эксплуатацию на его территории будут проводиться праздники, ярмарки, событийные мероприятия.

Юлия Чуб реализует проект «Яга-Хаус» также по строительству глэмпинга, на территории которого разместятся круглогодичные гостевые домики, комфортабельные палатки с мебелью, кафе, детская площадка, костровища, зимние горки для тюбинга, мини-зоопарк.

В завершении спикеры ответили на вопросы участников круглого стола и призвали более активно пользоваться всеми мерами поддержки, реализуемыми как региональными органами власти, так и федеральными институтами развития.