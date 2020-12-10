Корпорация МСП провела стратегическую сессию в Калининградской области

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели в Калининградской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний. Мероприятие прошло в online-формате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили важность инструментов государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса региона.

«Для экономики Калининградской области развитие малого бизнеса — один из столпов экономического развития, поэтому, очень надеюсь, что все инструменты, которые существуют на уровне региона, федерации, у корпорации максимально будут использованы нами», — сказал по итогам сессии Антон Алиханов.

В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Калининградской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 8 миллиардов рублей по процентным ставкам на 1-3 процентных пункта ниже, по сравнению с рыночными условиями.

В рамках стратегической сессии презентовано четыре новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка корпорации. Также рассматривались проекты по строительству фермерского комплекса по выращиванию уток и развитию торговой сети детских и спортивных товаров. Три проекта из четырех рассматриваются МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП. В структуре кредитного портфеля МСП Банка в Калининградской области преобладают субъекты МСП в сфере промышленного производства (около 70 процентов) и услуг (более 20 процентов).

«В рамках Национальной гарантийной системы калининградские субъекты МСП привлекли объем финансовой поддержки в размере более 8 млрд рублей. Среди отраслей лидеров развития Калининградской области можно выделить промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг. Четыре одобренных сегодня проекта свидетельствуют о системности взаимодействия Корпорации и региональных властей в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса. Проекты охватывают разные сферы деятельности, что свидетельствует о высоком уровне диверсификации сферы МСП в регионе. Речь идет о проектах с общим объемом инвестиций 331 миллион рублей и созданием 69 дополнительных рабочих мест», — подчеркнул Александр Браверман.

Предприниматели Калининградской области являются активными пользователями Портала Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают начать и развивать свой бизнес. Всего порталом пользуются около 14 тысяч предпринимателей Калининградской области.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по всей стране, в том числе в Калининграде, работают Центры «Мой бизнес». В офисах действующие и будущие предприниматели могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности.

По данным Министерства экономического развития России, 84 центра «Мой бизнес» (во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Москвы) по итогам трех первых кварталов 2020 года предоставили около 437 тысяч услуг, получили поддержку около 208 тысяч субъектов МСП, также отмечено, что около 65 тысяч человек заинтересованы в начале осуществления предпринимательской деятельности по итогам получения поддержки. 85 регионами за период пандемии коронавируса получено и обработано более 832,5 тысячи обращений от представителей бизнеса, из которых 534,8 тысячи обращений (64,25 процента) поступили на «горячие линии», организованные для оказания оперативной консультационной поддержки.