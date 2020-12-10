МСП Банк выдал первый кредит самозанятому в Калининградской области

Первый кредит самозанятому гражданину в Калининградской области выдал МСП Банк в рамках оказания поддержки самозанятым предпринимателям. Заемщик Владимир Вдовенко, который в качестве самозанятого с августа 2020 года занимается оказанием услуг по перевозке пассажиров на арендованном транспорте, благодаря кредиту под 6,25 процента годовых получил возможность приобрести новый автомобиль для развития своей деятельности. Всего на данный момент МСП Банк одобрил более 230 кредитов самозанятым предпринимателям на сумму 115,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Эта, а также другие истории успеха самозанятых граждан, получивших имущественную и маркетинговую поддержку со стороны Корпорации МСП, ее дочерних компаний и правительства региона, были презентованы в ходе круглого стола «Поддержка самозанятых граждан», прошедшего в рамках стратегической сессии корпорации в Калининградской области. Спикерами на круглом столе выступили представители Корпорации МСП, МСП Банка, УФНС по Калининградской области, Правительства Калининградской области.

Самозанятым гражданам из всех муниципальных районов и городских округов региона (их количество на настоящий момент составляет 8524), которые участвовали в круглом столе посредством видеоконференцсвязи, был представлен комплекс мер по поддержке со стороны Корпорации и региональные меры поддержки. В первую очередь, интерес у самозанятых граждан вызывали финансовая и имущественная поддержка, возможность принять участие в закупках крупнейших заказчиков по Федеральному закону №223-ФЗ, а также специальные сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП.

«Процесс взаимодействия всех организаций достаточно простой, но эффективный. Центры занятости в период пандемии осуществляли выдачу денежных средств на старт бизнеса в размере 50 тысяч рублей, для лиц, состоящих на учете как безработные. Фонд, в свою очередь, разработал для них целый ряд образовательных программ, повысив тем самым их предпринимательские компетенции, что обеспечило эффективно вложение средств, выделенных самозанятым на развитие бизнеса. Всего в образовательных программах приняло участие свыше 500 человек, из них было отобрано свыше 100 участников, которые на сегодняшний день проходят обучение в качестве гидов и по итогу завершения проекта станут самозанятыми или являются таковыми на сегодняшний день. Мы будем рекомендовать всем туристическим фирмам региона и просто физическим лицам, прибывающим на отдых в Калининградскую область, пользоваться услугами данных высококвалифицированных гидов-самозанятых», — отметил руководитель фонда Кирилл Лило.

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