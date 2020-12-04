МСП Банк и Корпорация МСП поддержали экспортное сельхозпредприятие

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компании «Бальжин-Импэкс» из Республики Бурятия кредит на сумму 200 миллиона рублей для приобретения сельскохозяйственного сырья и его дальнейшего экспорта. Финансирование предоставлено в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития России. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП, а также поручительством Гарантийного фонда Республики Бурятии.

«Наша компания за годы работы изучила рынок потребления сельскохозяйственной продукции соседних с Россией стран и наладила взаимовыгодное сотрудничество с потребителями в Китае и Монголии. Понимая потребности заказчиков, мы сформировали на российском рынке эффективные связи с производителями, наладили тесное взаимодействие с ними и построили систему экспорта продукции. При поддержке МСП Банка и Корпорации МСП был профинансирован оборотный капитал», — отметил директор компании «Бальжин-Импэкс» Баторжаб Бальжинимаев.