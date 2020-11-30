Объем поддержки МСП со стороны Корпорации МСП превысил пять миллиардов рублей

Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов России проводит активную работу по поддержке субъектов МСП, ведущих деятельность в условиях непростой экономической ситуации, осуществляющих деятельность на их территории. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

В перечень таких субъектов Российской Федерации вошли Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская область, Псковская область.

По результатам проведенных мероприятий в период с 1 января 2020-го по 26 ноября 2020 года консолидированный объем финансовой поддержки со стороны Корпорации МСП составил 5,158 миллиарда рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 217 процентов), со стороны МСП Банка — 1,430 миллиарда рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 136 процентов). Со стороны региональных лизинговых компаний объем поддержки составил 143,6 миллиона рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 210 процентов), со стороны региональных гарантийных организаций — 6,148 миллиарда рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 119 процентов).

Регионом-лидером по объемам финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы среди 10 субъектов РФ является Алтайский край (порядка 2 миллиардов рублей).

Корпорацией МСП проведены выездные обучающие семинары в каждом из 10 субъектов РФ по мерам финансовой-гарантийной, лизинговой, информационно-маркетинговой и имущественной поддержки, а также обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ и развитию сельскохозяйственной кооперации, в которых приняли участие 1120 субъектов МСП.

Организованы стратегические сессии Корпорации МСП в 3 субъектах РФ: Республика Тыва, Республика Алтай и Республика Калмыкия. В ходе сессий рассмотрены проекты субъектов МСП на общую сумму 1,625 миллиарда рублей. В текущем году для повышения открытости и ускорения процесса принятия решений в отношении проектов субъектов МСП внедрен новый формат проведения заседаний — с участием банковского сообщества и отделений Центрального Банка РФ.