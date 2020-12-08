МСП Банк увеличил максимальную сумму беззалогового кредита самозанятым

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запускает специальную акцию — до 31 декабря 2020 года максимальная сумма беззалогового кредита составит 2 миллиона рублей, при этом ставка сохраняется на уровне 6,25 процента годовых. Об этом говорится в сообщении МСП Банка. Также акция распространяется на максимальную сумму рефинансируемого кредита (увеличение максимального лимита с 1 до 2 миллионов рублей).

Проанализировав поток заявок от самозанятых клиентов, банк внес изменения в продуктовую линейку и расширил доступ к финансовой поддержке для всех видов самозанятых. Так, кредит до 2 миллионов рублей без залогов, комиссий и страхового покрытия сможет получить как самозанятый гражданин, так и индивидуальный предприниматель, перешедший на уплату налога на профессиональный доход. При этом срок регистрации самозанятого в ФНС на дату подачи заявки может быть от 0 месяцев.

Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса «Мой налог». Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

На данный момент МСП Банк одобрил более 230 кредитов самозанятым предпринимателям на сумму 115,8 миллиона рублей.