Корпорация МСП поддержала стартапы на сумму свыше 25 миллиардов рублей

За период с 2017 по 2020 год Корпорация МСП выдала гарантий стартап-проектам на сумму 12,9 миллиарда рублей. Гарантийная поддержка Корпорации позволила субъектам МСП получить необходимое финансирование на общую сумму свыше 25 миллиардов рублей. Финансирование предоставлено 64 субъектам МСП в рамках 84 кредитных линий. В настоящее время в работе у Корпорации МСП находятся 26 стартап-проектов с общим объемом гарантийной поддержки более 3,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, за период с 2017 года по 2020 год заключил 58 кредитных договоров с субъектами МСП, реализующими стартап-проекты, на общую сумму около 18 миллиардов рублей. Для поддержки стартап-проектов банк разработал специализированный кредитный продукт, в рамках которого субъект МСП может получить кредит на сумму до 2 миллиардов рублей на срок до 84 месяцев по ставке 7,75 процента годовых. В настоящее время в МСП Банке на рассмотрении находятся около 20 стартап-проектов общим объемом финансовой поддержки более 4 миллиарда рублей.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Корпорация разработала и утвердила специальный гарантийный продукт «Прямая гарантия для стартапов». Такая гарантия покрывает до 70 процентов суммы кредита. При реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика) гарантийное покрытие может достигать 100 процентов суммы кредита. Гарантийный продукт корпорации позволяет организациям-партнерам снизить кредитные риски и минимизировать резервы на возможные потери по кредитам и займам, предоставленным стартап-проектам.