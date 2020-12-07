Корпорация МСП подвела итоги работы в ДФО

Корпорация МСП подвела итоги совместной работы с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления субъектов Дальневосточного федерального округа по поддержке субъектов МСП ДФО за 11 месяцев 2020 года в ходе окружного совещания, которое прошло 4 декабря 2020 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

По итогам января-ноября 2020 года консолидированный объем финансовой поддержки в ДФО в рамках Национальной гарантийной системы достиг 91,5 миллиарда рублей, что практически в два раза выше планового значения, установленного паспортом Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (46,7 миллиарда рублей). МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил субъектам МСП в ДФО финансовую поддержку на 5,6 миллиарда рублей.

Лидером среди регионов ДФО по объему выданных кредитов с гарантийной поддержкой Корпорации МСП стал Приморский край (1,571 миллиарда рублей). Наилучшую динамику роста по данному показателю по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Амурская область (в 7,2 раза — с 76 миллионов рублей до 553,2 миллиона рублей) и Республика Бурятия (в 5,5 раза — с 125 миллионов рублей до 686,9 миллиона рублей).

Такие темпы роста показателей стали возможными в том числе благодаря системной работе совместно с органами исполнительной власти субъектов ДФО по поиску и сопровождению инвестиционных проектов субъектов МСП, и реализации антикризисных мероприятий Корпорации МСП и МСП Банка.

Это позволило многим предпринимателям даже в сложный период не только сохранить свой бизнес и рабочие места, но и нарастить объемы производства. Одним из примеров является ООО «Нордтрансстрой», которое получило финансовую поддержку в целях реконструкции аэропортового комплекса «Сокол». В частности, под гарантии Корпорации МСП в размере 50 процентов компании был предоставлен кредит МСП Банка на общую сумму 168 миллионов рублей по ставке 7,75 процента годовых сроком до 3 лет.

Также участники мероприятия обсудили комплекс реализуемых Корпорацией МСП и органами исполнительной власти субъектов ДФО мероприятий по поддержке самозанятых граждан. Особый интерес вызвал специальный кредитный продукт МСП Банка для самозанятых под 6,25 процента годовых. Новые возможности для самозанятых появились и на Портале Бизнес-навигатора МСП. В первую очередь, это новый сервис по онлайн-расчету примерного бизнес-плана для самозанятых.

При этом основными пользователями Портала остаются субъекты МСП, количество которых суммарно по регионам ДФО в 2020 году достигло 76,5 тысячи, прирост за текущий год составил 20,5 тысячи. Наиболее активно Порталом пользовались предприниматели из Приморского края (+5783 по сравнению с 1 января 2020 года), Хабаровского края (+3826) и Республики Саха (Якутия) (+2257).

На совещании отмечалось, что по-прежнему субъектов МСП волнует тема поставок продукции крупнейшим заказчикам по Федеральному закону № 223-ФЗ. Объем закупок у субъектов МСП по всем субъектам ДФО за 11 месяцев 2020 года составил 111,3 миллиарда рублей.

Лидером по объему закупок у субъектов МСП на территории ДФО является Хабаровский край (25,98 миллиарда рублей). Реализуемые руководством Хабаровского края совместно с Корпорацией МСП мероприятия, направленные на создание условий для развития субъектов МСП и активного их участия в закупках крупнейших заказчиков, позволила Хабаровскому краю сохранять лидерство среди регионов ДФО по закупкам у малого и среднего бизнеса уже несколько лет. При этом Хабаровский край также занимает первые места в рейтинге по присутствию на территории региона крупных заказчиков.