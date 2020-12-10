В Калининграде обсудили поддержку МСП в сфере туризма

Приоритетные инвестиционные проекты в сфере туризма Калининградской области, планируемые к реализации в рамках макротерритории «Русская Балтика», обсудили участники круглого стола «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма», который прошел в рамках стратегической сессии Корпорации МСП и правительства Калининградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Динамично развивается сфера туризма и в Калининградской области, отметил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Объем платных услуг в индустрии туризма ежегодно составляет 9 миллиардов рублей, объем налоговых платежей в 2019 году составил более 750 миллионов рублей, а средний чек туриста в Калининградской области составляет более 6,5 тысячи рублей. По планам до конца 2020 года количество туристов, посетивших Калининградскую область, превысит 1,2 миллиона человек.

Также министр представил кластерный подход к развитию туризма и реализации инфраструктурных проектов в рамках территории «Балтийское побережье», наиболее значимые из которых реализуется в Зеленоградском городском округе. Это проекты по развитию событийного туризма, строительству колеса обозрения, деревни викингов «Кауп», а также обустройству набережной и общественных зон отдыха. По словам заместителя главы городского округа Павла Боровикова, реализация проектов в таком объеме стало возможной благодаря комплексному сопровождению администрацией в формате «одного окна» всех предпринимательских инициатив, в том числе с привлечением региональных и федеральных институтов развития.

Также предприниматели Калининградской области лично смогли презентовать целый ряд проектов, заинтересованных в получении финансово-гарантийной поддержки со стороны Корпорации МСП и МСП Банка.

Заместитель руководитель Фонда поддержки предпринимательства Жанна Янберг поделилась передовым опытом Калининградской области по вовлечению объектов культурного наследия, исторических зданий и сооружений в коммерческий оборот. Объекты передаются на конкурсной основе по минимальной ставке арендной платы с предоставлением займов на научно-исследовательские, проектные, строительные и производственные работы, реставрацию имущества до 1 миллиарда рублей под 0 процентов годовых на срок до 15 лет и отсрочкой погашения основного долга на 10 лет. Такие условия аренды позволяют восстанавливать работоспособность культурно-исторических объектов и вовлекать их хозяйственный оборот. На текущий момент в работе фонда 9 таких проектов.

Со стороны Корпорации МСП было отмечено, что поддержка туристической макротерритории «Русская Балтика» носит приоритетный характер и в дальнейшем количество поддержанных проектов будет только увеличиваться.

По состоянию на 4 декабря 2020 года гарантийную поддержку Корпорации МСП получили 293 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,525 миллиарда рублей. Также выдан 1341 кредит МСП Банком на сумму 3,090 миллиарда рублей. Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в сфере туризма достиг 25,9 миллиарда рублей, количество субъектов МСП в сфере туризма — пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП превысило 27,3 тысячи человек.