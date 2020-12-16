Корпорация МСП и МСП Банк поддержали производство роботизированных комплексов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил московской компании по производству оборудования неразрушающего контроля НПК «Техновотум» кредит на сумму 25 миллионов рублей по ставке 8,25 процента годовых для увеличения объема производства инновационных роботизированных комплексов. Финансирование предоставлено в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития России. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 12,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

«Реализация новых проектов при финансовой поддержке МСП позволяет нам увеличить объем оборотых средств, использовать инвестиции для устойчивого развития производства, закупки дополнительного технологического оборудования и в целом — повышает эффективность предприятия, — отметил генеральный директор НПК «Техновотум» Анатолий Сляднев. — Производимое нами оборудование используется в железнодорожной отрасли, авиакосмической индустрии, в промышленном производстве, в энергетике, строительстве, на городском транспорте. Многофункциональные роботизированные комплексы применяются на предприятиях в России и экспортируются в страны СНГ, Европы и в страны востока».

НПК «Техновотум» входит в инновационный кластер предприятий Москвы. Предприятие является членом научно-технического совета национального Союза железнодорожников, Совета по неразрушающему контролю гражданской авиации России.