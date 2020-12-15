Производитель из Благовещенска купил оборудование при поддержке Корпорации МСП

Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках программы «Устойчивое развитие» предоставила компании «Дальстройхим» из Амурской области поддержку на приобретение в лизинг центробежной дробилки ДЦ для дробления песка в мелкую фракцию. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Сумма финансирования составила 4,6 миллиона рублей. За счет дробления песка в мелкую фракцию приобретаемая компанией дробилка позволит снизить себестоимость и улучшить качество производимой продукции.

Лизинговый продукт «Устойчивое развитие» Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции.

Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10 процентов от общей стоимости снижен авансовый платеж.

Для расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам Корпорации МСП совместно с МСП Банком открыты и действуют удаленные рабочие места во всех субъектах ДФО. В результате объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы в ДФО в 2016–2020 годах вырос с 8,23 до 91,506 миллиарда рублей.

Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.