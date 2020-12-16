Премией Cbonds Awards награжден МСП Банк за сделку по секьюритизации кредитов

МСП Банк получил премию Cbonds Awards 2020 года за лучшую сделку по выпуску облигаций в рамках секьюритизации кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Cbonds.

Сделка по размещению выпуска облигаций компании «СФО МОС МСП 6», обеспеченных портфелем кредитов субъектам МСП, состоялась 15 октября 2020 года. Объем размещения составил 6,2 миллиарда рублей, ставка купона была установлена на уровне 5,83 процента годовых. Облигации были предложены широкому кругу инвесторов: на их приобретение было подано 440 заявок. Среди инвесторов — российские и международные институты развития, крупные коммерческие банки, а также физические лица.

По сравнению предыдущим аналогичным выпуском доходность облигаций «СФО МОС МСП 6» была снижена на 0,92 процентных пункта, а количество рыночных заявок розничных инвесторов увеличилось в десятки раз (их доля в размещении составила почти 25 процентов). По оценкам экспертов, высокий интерес физических лиц свидетельствует о том, что МСП Банку удалось сделать простой и понятный инструмент, оценить который способны даже неквалифицированные инвесторы. Выплата купонного дохода на ежемесячной основе также позволяет использовать инвестиции в облигации как замену депозитам или как «пенсионный план».

В портфель обеспечения облигационного выпуска вошли, в том числе, кредиты, выданные субъектам МСП в рамках Программы субсидирования Министерства экономического развития Российской Федерации, а также кредиты, выданные в рамках госпрограмм поддержки МСП. Сделка осуществлена на мультиоригинаторной основе, предполагающей включение в состав портфеля кредитов, в том числе, выданных банками-партнерами МСП Банка.

Cbonds в среду наградил победителей в номинациях Cbonds Awards — 2020 в рамках 18 Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. Эта ежегодная премия вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования самих участников рынка. Голосование проходит ежегодно с 2006 года.