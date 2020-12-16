Подведены итоги Национального рейтинга прозрачности закупок 2020

Представители Корпорации МСП 16 декабря приняли участие в подведении итогов ежегодного аналитического проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020». Ежегодно, начиная с 2006 года, аналитический центр проекта НРПЗ проводит статический анализ национального рынка закупок с целью получения полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

«Проведенное исследование показало, что в период пандемии вопреки ожиданиям, экономическая активность бизнеса не только не упала, а наоборот возросла. Так в период с апреля по июнь 2020 года среднее количество участников в закупках по 223-ФЗ составило 2,1 участника, что на 20 процентов больше аналогичного периода 2019 года. Таким образом, сложившаяся кризисная ситуация подтолкнула бизнес быть более активным на рынке закупок и искать дополнительные источники повышения своей эффективности для предложения более конкурентоспособных цен», — сказал председатель организационного комитета проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Виктор Симоненко, комментируя итоги сравнительного анализа рынка закупок первого полугодия 2020 года с аналогичным периодом 2019.

Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020 составлен за период с 01.07.2019 года по 30.06.2020 года.

В 2020 году участниками НРПЗ в том числе стали 67 государственных корпоративных заказчиков, деятельность которых регулируется Федеральным законом №223-ФЗ.

По итогам исследования были определены ТОП-10 лидеров по поддержке субъектов МСП среди крупнейших заказчиков, которыми стали: РЖД, «Ростелеком», группа «Интер РАО», ВЭБ.РФ, «Ростех», «Россети», государственная компания «Автодор», НК «Роснефть», «Россельхозбанк», госкорпорация «Росатом».

«В 2020 году Национальный рейтинг прозрачности закупок празднует свое 15-летие. Непрерывный мониторинг массива закупочных процедур дает огромный информационный пласт для анализа и оценки, позволяет отследить линии тренда, а также эффективность результатов регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации», — подчеркнул Виктор Симоненко.

Виталий Машков, советник генерального директора Корпорации МСП рассказал о мероприятиях, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. Речь идет о последовательной работе Корпорации по контролю за исполнением установленной правительством РФ квоты по закупкам, а также о предоставлении субъектам МСП финансовой поддержки от дочернего банка Корпорации — МСП Банка. По поручению Корпорации МСП в банке был разработан и пользуется большой популярностью специальный кредитный продукт по ставке от 7,75 процента годовых.

В 2020 году объем закупок крупных компаний у субъектов МСП (по состоянию на 10.12.2020) составил 3,2 триллиона рублей, номенклатура закупок включает более 462,7 тысячи позиций.

Андрей Шубин, исполнительного директора «ОПОРА РОССИИ» отметил позитивную динамику развития рынка закупок, а также увеличение объемов закупок у субъектов МСП. Важную роль в этой работе играет открытое взаимодействие поставщиков с заказчиками, а также эффективное общение предпринимателей в рамках профильных сообществ.