Убежавший кот вернулся домой в годовщину смерти сына хозяйки

Жительница американского штата Миннесота рассказала, как ее убежавший кот вернулся домой в годовщину смерти ее сына. Ее историей поделилось издание The Bemidji Pioneer.

Деб Мосбергер (Deb Mosberger) потеряла младшего 18-летнего сына по имени Винсент 9 декабря 2002 года. Он погиб в аварии по вине пьяного водителя. Юноша очень любил животных, поэтому в семье всегда было много кошек.

5 ноября 2020 года один из котов Мосбергеров по кличке Эйб (Abe) не вернулся с прогулки. Поначалу хозяева не очень волновались, однако, когда на следующее утро питомец не появился, начали беспокоиться. Американцы опросили всех соседей, расклеили объявления и попросили о помощи зоозащитные организации.

9 декабря, в день 18 годовщины со дня смерти сына, Деб проснулась и сказала: «Окей, Винни, было бы очень мило, если бы ты привел Эйба домой». В течение дня она сказала нескольким людям, что кот обязательно вернется благодаря помощи покойного. В итоге около пяти часов вечера Эйб действительно пришел домой.

За пять недель бродяжничества кот сильно похудел. Он всю ночь истошно мяукал и не отходил от хозяйки. Через некоторое время Эйб начал потихоньку отходить от шока.

Мосбергеры предполагают, что кот мог залезть в кузов грузовика и уехать куда-то далеко.

Деб утверждает, что после возвращения кота снова полюбила декабрь — раньше она ненавидела этот месяц из-за смерти сына, отца и матери. «Теперь и 2020 год кажется не таким плохим», — отметила она.

Ранее сообщалось, что домашний кот в Таиланде пропал и вернулся домой через три дня с запиской о долге. Как оказалось, его накормила макрелью хозяйка рыбной лавки.