Названа причина смерти создателя «Ну, погоди!» Александра Курляндского

Писатель и сценарист, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер из-за онкологического заболевания. Причину смерти назвал информированный источник, передает канал «360» в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что автор скончался ранним утром понедельника. Врачи не выявили у Курляндского коронавирусной инфекции.

Ранее юрист сценариста Светлана Верхоглядова рассказала, что тот умер после продолжительной болезни. Отмечалось, что его похороны запланированы на 23 декабря.

Александр Курляндский ушел из жизни в возрасте 82 лет. Заслуженный деятель искусств России выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Помимо этого, он работал над такими мультфильмами, как «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Баба-яга против!»