Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Советский писатель, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 21 декабря.

Причины смерти писателя не уточняются.

Курляндский выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!» Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш». Автор также писал книги для детей.

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.

3 ноября стало известно о смерти создателя мультфильмов о Незнайке, художника Владимира Шафранюка. Ему было 85 лет.