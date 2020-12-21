Раскрыты подробности смерти создателя «Ну, погоди!» Александра Курляндского

Советский и российский писатель, сценарист, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер после продолжительной болезни. Подробности смерти раскрыла его юрист Светлана Верхоглядова, передает Telegram-канал издания РБК в понедельник, 21 декабря.

По словам Верхоглядовой, Курляндский скончался в ночь на понедельник. Похороны писателя запланированы на 23 декабря, их точное время и место будут объявлены позднее.

Ранее в понедельник стало известно о смерти Александра Курляндского. Ему было 82 года. Писатель выступил одним из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!», также он работал над такими мультфильмами, как «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против!» и «Великолепный Гоша». Курляндский получил звание заслуженного деятеля искусств России в 2007 году.