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Актер из фильма «Пиноккио» умер в свой день рождения

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Джиджи Пройетти
Джиджи Пройетти
Фото: Maria Laura Antonelli / Shutterstock / REX

Итальянский актер, музыкант и комик Джиджи Пройетти умер в свой день рождения. Об этом сообщает издание Wanted in Rome.

Артист из фильма «Пиноккио» скончался в Риме в возрасте 80 лет. Он страдал от сердечной недостаточности, из-за чего 1 ноября попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

Пройетти родился в Риме в 1940 году. Он получил юридическое образование, а в 1960-х начал работать в театре и сниматься в кино. Он также занимался дубляжом и озвучивал таких звезд, как Роберт Де Ниро и Шон Коннери. В 1998 году он снял собственный фильм «Черный цвет для дома». Кроме того, он был сценаристом шоу «Пуля в сердце» и ленты «Вопль».

В качестве актера Джиджи Пройетти прославился благодаря таким сериалам и картинам, как «Итальянский ресторан», «Дочь д'Артаньяна», «Свидание», «Буду ей отцом», «Наследство Феррамонти», «Угадай, кто придет на Рождество», «Американский театр» и «Пляжный домик».

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