Мадонна снялась в откровенном наряде и показала шрам на бедре после операции

Американская певица Мадонна вновь показала постоперационный шрам на своем теле на откровенном фото. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На размещенном кадре 62-летняя исполнительница засняла себя в зеркало в черных кроп-топе и плавках. Всю поверхность ее ног покрывают круглые следы восстановительных процедур, а на бедре виден заклеенный пленкой рубец.

В ноябре Мадонна уже показывала шрам после операции. На фото она подняла юбку серого шелкового платья и продемонстрировала отметину на бедре. В комментариях поклонники выразили ей слова поддержки.

Известно, что в 2019 году певица отправилась в мировой тур в честь своего последнего студийного альбома Madame X. Во время выступлений артистка начала жаловаться на боли в коленях и бедрах, из-за чего некоторые ее концерты были отменены. Точный диагноз звезды не сообщается.