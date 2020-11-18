Мадонна показала шрам под платьем после операции

Американская певица Мадонна показала свежий шрам на фото в соцсетях и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 62-летняя исполнительница задрала юбку серого шелкового платья и продемонстрировала шрам на бедре, который остался после операции. «Мадам Икс выжившая», — подписала она пост, который набрал больше 160 тысяч лайков.

Известно, что Madame X — название последнего студийного альбома Мадонны, с которым она отправилась в мировое турне в 2019 году. Однако во время выступлений артистка начала жаловаться на боли в коленях и бедрах, из-за чего некоторые ее концерты были отменены.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили слова поддержки. «Как ты умудряешься выглядеть потрясающе после всего этого? Серьезно! Совершенство», «От всего сердца надеюсь, что у тебя все в порядке», «Богиня», «Как всегда боевая и сильная», «Люблю тебя», «Скорейшего выздоровления!» — высказывались они в комментариях.

В октябре Мадонна выложила селфи и смутила фанатов неестественной формой лица. На размещенном фото она запечатлена с розовыми волосами в синем лонгсливе с воротником. Ее образ дополнили очки, небольшие серьги и золотистое ожерелье. Поклонники принялись критиковать знаменитость за применение фильтров и ретуши.