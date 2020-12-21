Челябинские ученые получат по миллиону рублей на исследования

В Челябинской области выделят по миллиону рублей на реализацию проектов победителей регионального конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. Об этом сообщает «Челябинск сегодня» со ссылкой на Миноборнауки.

Уточняется, что конкурс проводился местными властями совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Поддержку получат 100 проектов-участников. Всего было подано 250 заявок.

Конкурс направлен на достижение целей нацпроекта «Наука», в том числе на обеспечение привлекательности работы в России для российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.